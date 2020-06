Auch wenn nach und nach wieder vieles in alte Muster zurückfallen dürfte – ich glaube, die Corona-Krise hat das Potential zu einer umfassenden Zeitenwende. Nie zuvor ist in Friedenszeiten so drastisch in gesellschaftliches Miteinander eingegriffen worden, wir erleben mehr Staat, mehr Schulden, auch mehr Flexibilität, als wir je für möglich gehalten hätten.