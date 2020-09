Der Berliner Senat will einen Amtshilfeantrag an die Bundeswehr stellen. Sie soll beim Aufbau und Betrieb der Klinik helfen. Aber auch die Bundeswehr hat keine vollständigen Lazarette mehr im Keller und auch kein überflüssiges Personal. Darüber hinaus hat der Senat die Beschaffung eingeleitet, so heißt es. Was das genau bedeutet, ist noch nicht bekannt. Von den Berliner Krankenhäusern erhofft man sich Expertise, so die Senatorin.