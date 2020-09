Bauer: Epidemiologen haben jetzt die ersten Zahlen in ihre Prognosen einberechnet. Wenn man in den Verlauf nicht eingreift, dann kämen im späten Mai 250 bis 300 Intensivpatienten auf die 34 in Deutschland bereitstehenden Betten pro 100.000 Einwohner. Es wären also sieben bis achtmal so viele Betten nötig, als wir sie jetzt haben. Selbst bei konsequenter Quarantäne liegen wir aber über den 34 Betten.



Selbst wenn wir alle Maßnahmen zur Abschwächung der sozialen Kontakte ausschöpfen, kämen wir also nur gerade so mit einem blauen Auge davon. Aber das auch nur unter der Voraussetzung, dass nicht auch andere Intensivpatienten anfallen, also Unfälle Herzinfarkte, Schlaganfälle.