Australiens Premierminister Scott Morrison.

Quelle: James Gourley/AAP/dpa

Australien verschärft seine Einreisebestimmungen, um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu stoppen. Wer in das Land einreist, muss sich 14 Tage lang in Quarantäne begeben, wie Premierminister Scott Morrison ankündigte. Allen Ankommenden werde eine umfassende Selbstisolierung auferlegt.



Zudem dürfen Kreuzfahrtschiffe für 30 Tage australische Häfen nicht anlaufen. Am Sonntag sollte in Australien auch die Formel 1 in die neue Saison starten, das Rennen wurde aber wegen der Coronavirus-Krise abgesagt.