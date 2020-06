Kubicki: Wir wissen jetzt, wer die Risikogruppen sind, wie sie geschützt werden können, und dass die Infektionszahlen - Gott sei Dank! - dramatisch zurückgegangen sind. Daher wissen wir auch, dass wir zu einem gewissen Maß an Normalität zurückgehen können, in den Schulen, in den Kitas, in den Alten- und Pflegeheimen. Denn das, was wir etwa mit den älteren Menschen gemacht haben - dass sie teilweise in Einzelhaft gehalten worden sind, über Wochen hinweg, ohne jeden Kontakt - ist nicht nur unmenschlich, sondern auch rechtswidrig.