Die für Bildung zuständigen Kultusminister der Länder beraten heute in einer Videokonferenz über die Rückkehr zum vollständigen Schulbetrieb nach den Sommerferien. Von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten der Länder hatten sie am Mittwoch Rückendeckung für ihren Plan bekommen, im neuen Schuljahr wieder in den Regelbetrieb zu starten.