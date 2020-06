Sich Auge in Auge zu sehen, ohne Bildschirm dazwischen, das tut offensichtlich auch in der Politik gut. Beim ersten direkten Treffen zwischen Bund und Ländern in Berlin gibt nach wochenlanger Corona-Pause mit Videokonferenzen so etwas wie neues Gemeinschaftsgefühl. Oft hatte es zuletzt Unstimmigkeiten zwischen den Ländern untereinander und mit Kanzlerin Angela Merkel über die Schnelligkeit von Lockerungen gegeben.