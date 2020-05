Ebenfalls in Thüringen hat auch der Landkreis Greiz die Obergrenze gerissen und liegt aktuell bei 82 Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen. Auch hier hatten sich vor allem Bewohner und Personal von Altenheimen infiziert. Der hohe Wert der Neuinfektionen hänge jedoch auch mit einem Massentest am ersten Maiwochenende zusammen, wie das Landratsamt auf Anfrage mitteilt. Diese Tests brachten in wenigen Tagen rund 60 Fälle in die Statistik, in den letzten Tagen wurden nur noch einstellige Neuinfektionen registriert.