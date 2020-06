Vor dem heutigen Treffen der Koalitionsspitzen zur Beratung über ein Konjunkturpaket in der Corona-Krise, kündigt NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) Sorge um den Zusammenhalt der Gesellschaft an. "Das ist eine meiner größten Sorgen", sagte er der "Augsburger Allgemeinen" auf die Frage, ob angesichts der wirtschaftlichen Folgen eine stärkere gesellschaftliche Spaltung als in der Flüchtlingskrise bevorstehen könne.