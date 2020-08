Für Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) ist die Maskenpflicht an Schulen nicht diskutierbar, da in seinem Bundesland die Zahl der Corona-Infizierten wieder ansteige. Schule sei wichtig, denn "Schulschließungen sind einfach durchzusetzen, aber der daraus resultierende Schaden für die Kinder ist enorm", betonte Laschet am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung "dunja hayali". Zudem sei der kostenlose Zugang zu digitalen Lernmitteln wie iPads für Kinder aus allen sozialen Gesellschaftsschichten essenziell, da sonst die "Schere zwischen Arm und Reich bei der Bildung noch größer wird".