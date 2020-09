Lauterbach: In der Zeit, in der wir so leben, wäre es in der Tat ein anderes Leben als wir es gekannt haben. Kita und Schule können stattfinden, aber nur unter bestimmten Bedingungen. Das muss in der Tat gut vorbereitet werden. Es geht darum, mit Augenmaß den Schulbetrieb und das Leben so zu organisieren, dass dabei weiterhin im Vordergrund die Nicht-Ansteckung steht.