Lehrer fordern mehr Schutz vor Corona

In mehreren Bundesländern gilt an weiterführenden Schulen wegen der gestiegenen Infektionszahlen derzeit auch im Unterricht eine Maskenpflicht, zum Beispiel in Rheinland-Pfalz. Wenn nun ein Schüler positiv getestet wird, muss der zwar in Quarantäne, die übrige Klasse in vielen Fällen jedoch nicht.