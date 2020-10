Wie umgehen mit der zweiten Corona-Welle in Deutschland? Darüber gibt es in der Politik und in der Wissenschaft unterschiedliche Vorstellungen. So fordert SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach einen "Wellenbrecher-Lockdown" - einen zeitlich befristeten Shutdown, bei dem nur Schulen, Kitas und "essenzielle Geschäfte" offen bleiben würden, während der Freizeitbetrieb komplett heruntergefahren worden wäre.