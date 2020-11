Diese Regeln gelten ab Montag in Deutschland

Der Profisport - etwa die Bundesliga - muss wieder ganz auf Zuschauer verzichten. Fitnessstudios, Schwimm- und Spaßbäder und andere Sport-Orte müssen zumachen. Auch der Amateursportbetrieb wird größtenteils eingestellt. Erlaubt bleibt Individualsport, also etwa joggen, walken oder inlineskaten, alleine oder zu zweit oder mit dem eigenen Haushalt.

Ausnahmen gibt es auch hier wieder: Berlin will Kindern bis zwölf Jahren das Training an der frischen Luft in festen Gruppen von bis zu zehn Personen ermöglichen.