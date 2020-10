Läden, Lokale, Schulen: Wo Europa dichtmacht

Die Infiziertenzahlen in den europäischen Ländern steigen unterschiedlich schnell. Zeitgleich beschließen die Regierungen unterschiedliche Maßnahmen, selbst in Ländern mit ähnlich hohen Infektionsraten. Ein Beispiel sind Ausgangsbeschränkungen in unterschiedlichen Ausprägungen. Die Einwohner ganz Belgiens müssen zwischen Mitternacht und 5 Uhr früh zu Hause bleiben, die meisten Spanier von 23 bis 6 Uhr. Auch in Griechenland und Italien gelten nächtliche Ausgangssperren, jedoch nur in Regionen mit hohen Fallzahlen.