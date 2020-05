Corona-Hilfen: Die Beschlüsse im Bundestag

Außerdem hat sich der Bundestag für eine Stärkung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ausgesprochen. Die Bundesregierung wird aufgefordert, sich international für höhere Pflichtbeiträge an die WHO einzusetzen. Ferner solle die Regierung zeitnah "eine ehrgeizige Strategie zur globalen Gesundheitspolitik" vorlegen und dem Bundestag regelmäßig über die Fortschritte berichten.