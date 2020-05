Sozialminister Kai Klose (Grüne) hat angesichts der schrittweisen Lockerungen der Regeln zu Wachsamkeit aufgerufen. "Infektionsgeschehen wie in Frankfurt im Umfeld einer freien baptistischen Gemeinde mahnen uns: Das Infektionsrisiko besteht weiter", sagte Klose in Wiesbaden. Es sei nach wie vor wichtig, "wachsam zu bleiben und nicht leichtsinnig zu werden". Der beste gemeinschaftliche Schutz sei das Einhalten der Hygiene- und Abstandsregeln, so der Minister.