Wahlkampf in den USA - Donald Trump in Lake Charles 2019

Quelle: Gerald Herbert/AP/dpa

Der US-Bundesstaat Louisiana verschiebt wegen des Coronavirus die Vorwahlen zur US-Präsidentschaftswahl. Statt am 4. April sollen sie am 20. Juni stattfinden, so die Wahlbehörde.



Louisiana ist der erste Staat, der Vorwahlen verschiebt. Am Dienstag soll in Florida, Arizona, Illinois und Ohio gewählt werden. Bei den Demokraten konkurrieren Bernie Sanders und Joe Biden miteinander. Bei den Republikanern hat Donald Trump keinen wirklichen Herausforderer. Die USA zählen mehr als 1.600 Corona-Infizierte und 40 Tote.