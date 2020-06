Nach dem Besuch in Berlin reist der italienische Minister weiter nach Slowenien und Griechenland. Denn auch um dieses Signal ging es Di Maio an diesem Freitag: Italien sei ein sicheres Reiseland. Tourismus eine der wichtigsten Wirtschaftsbranchen Italiens. Die Infektionszahlen würden künftig tagesaktuell und in "absoluter Transparenz", so der Minister, veröffentlicht. In den vergangenen sieben Tagen habe es drei Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in Italien gegeben.