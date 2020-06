Es gebe Länder, da müssten Menschen in Zwangsquarantäne ins Krankenhaus und würden mit Medikamenten behandelt, die hier als nicht so sinnvoll betrachtet würden. "Das muss mit einbezogen werden in unsere Entscheidungen", so Maas. Er würde es jedoch nicht ausschließen, dass es weitere Länder gebe, bei denen man in den nächsten Wochen die Reisewarnungen aufheben und Reisehinweise aussprechen werde.