Masken-Debatte: Ärztepräsident eckt an

RKI-Präsident Lothar Wieler warb angesichts rapide steigender Corona-Zahlen für eine umfangreiche Maskenpflicht. Auf die Frage, an welcher Stelle wirklich etwas bewirkt werden könne, sagte Wieler in einer Pressekonferenz: "Also Maskenpflicht in den Räumen, wo man sich anstecken kann." Wieler erwähnte den öffentlichen Nahverkehr und Geschäfte - wo dies bereits gilt - sowie Innenräume, wo viele Menschen zusammenkämen. Seine Empfehlung sei, das Tragen einer Maske, "in den Bereichen, wo Menschen zusammenkommen, insbesondere in Innenräumen, ganz klar".