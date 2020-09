Trotzdem kam es in den vergangenen Monaten immer wieder auch zu Übertragungen im Freien - wenn eben der Mindestabstand nicht eingehalten wurde. So stiegen beispielsweise die Infektionszahlen deutlich an, nachdem sich bei einer Großkundgebung zum Internationalen Frauentag in Madrid im März Zehntausende Teilnehmerinnen versammelt hatten. In den USA wurden im Mai und Juni etwa mehrere Veranstaltungen im Freien dokumentiert, die sich zu Corona-Clustern entwickelten.