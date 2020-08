Rückkehrer aus Risikogebieten müssen sich insgesamt 14 Tage nach ihrer Ankunft in Deutschland in Quarantäne begeben. Ab dem fünften Tag kann diese durch einen negativen Corona-Test vorzeitig beendet werden. Sollte jemand dieser Anordnung nicht Folge leisten, werde es eine empfindliche Strafe geben, so Günther.