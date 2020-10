Dass in diesem Sinne Corona-Regelungen besonders "wesentlich" sind, kann niemand bestreiten: Die Corona-Maßnahmen schränken die Grundrechte in historisch beispielsloser Weise ein. Und zwar was Personenkreis, Intensität und Dauer angeht: Fast jeder Deutsche ist betroffen, viele sind durch die Maßnahmen intensiv und auf Dauer beeinträchtigt - ja in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht, teils wurde diese bereits vernichtet.