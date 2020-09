Kanzlerin Merkel hatte zuvor vor einem deutlichen Anstieg der Infektionszahlen gewarnt. Wenn diese sich wöchentlich so weiterentwickelten wie bisher, werde es zu Weihnachten 19.200 Neuinfektionen am Tag geben, sagte sie nach Angaben aus Teilnehmerkreisen in einer Videokonferenz des CDU-Präsidiums. Die Kanzlerin habe das hochrechnen lassen, wenn es einen exponentiellen Verlauf geben würde, hieß es. Man müsse lokale Infektionsherde sehr deutlich angehen, mahnte Merkel, sonst habe man an Weihnachten Verhältnisse wie in Frankreich.