Die Corona-Zahlen steigen in Deutschland weiter dramatisch an. Bund und Länder vereinbarten daher neue Corona-Beschränkungen. Kanzlerin Angela Merkel verteidigte den zweiten Lockdown in Teilen von Wirtschaft und Gesellschaft im Bundestag als "erforderlich und verhältnismäßig". Kanzleramtschef Helge Braun hatte am Mittwochabend im ZDF heute journal betont, es sei zentral, dass die Bevölkerung mitmache.