Wie sinnvoll sind die neuen Corona-Maßnahmen?

Wer in einem innerdeutschen Risikogebiet lebt und in Deutschland verreisen möchte, könnte unter Umständen kein Hotelzimmer bekommen. Das sieht das umstrittene Beherbergungsverbot vor. Bringt das was? Virologe Jonas Schmidt-Chanasit sieht das kritisch: "Das Problem entsteht nicht durch das Reisen, sondern durch das, was man tut, wenn man verreist ist."