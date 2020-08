"Eisbach Bio" könnte der klangvolle Name eines neuen Herstellers für Bio-Erfrischungsgetränke sein. Das Start-up mit Sitz in Martinsried bei München will der Menschheit aber mit einem anderen Produkt Gutes tun: Die Firmengründer - der Molekularbiologe Adrian Schomburg und der Biochemiker Andreas Ladurner - forschen mit ihrem 15-köpfigen Team an einem neuen Medikament, das dem Coronavirus Sars-CoV-2 den Garaus machen soll, indem es eine Schwachstelle des Virus ausnutzt.