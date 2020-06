Kritiker haben ohnehin Zweifel, ob die Steuervorteile beim Verbraucher ankommen und tatsächlich die Konsumlaune anheben werden. "Die Absenkung der Mehrwertsteuer ist ein Konjunkturimpuls, der eher bei den Unternehmen als bei den Konsumenten ankommen wird", sagte Lars Feld, Chef der Wirtschaftsweisen, in der ZDF-Sendung "maybrit illner".



Die großen Lebensmittelhändler indes versicherten, den Steuervorteil an die Kunden weiterreichen zu wollen. Für den Handel birgt das aber auch ein Problem: Denn anders als bei der Senkung sei es bei einer Wiedererhöhung im neuen Jahr viel schwieriger, die Kosten an den Kunden weiter zu geben, da es an Akzeptanz fehlen könne, sagte Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands.