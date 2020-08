Lehrerverband will Corona-Tests an Schulen

Der Schulbetrieb startet wieder nach den Sommerferien und einer langen Corona-Zwangspause: Nach dem Schulbeginn in Mecklenburg-Vorpommern folgt am Donnerstag Hamburg, die Länder Berlin, Brandenburg, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen starten in der kommenden Woche. Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Lehrerverbandes, fordert im heute-journal-Interview mit Marietta Slomka regelmäßge Corona-Tests für Lehrerinnen und Lehrer.