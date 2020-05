Wichtig ist: In den einzelnen Bundesländern kann es abweichende Regelungen der Maßnahmen geben. Doch die gemeinsamen Beratungen helfen laut Merkel dabei, Beschlüsse im Sinne einer gemeinsamen Strategie zu schaffen.



Am kommenden Mittwoch treffen sich die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer nun erneut zu einer Schaltkonferenz. Dann könne man besser beurteilen, wie sich bisherigen Lockerungen auf das Infektionsgeschehen auswirkten. Gleichzeitig seien die Beratungen laut Merkel nur ein Zwischenschritt. So stellt sie für die kommende Konferenz ein weitergehendes Paket in Aussicht. Dabei bleibt das große Ziel: Die Ausbreitung zu verlangsamen, sodass das Gesundheitssystem die Erkrankten bewältigen kann und jeder die bestmögliche Versorgung bekomme.