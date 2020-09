Leere Straßen und Plätze in großen Metropolen - Corona-Krise sorgt weltweit in dieser Woche für leere Städte (3/7)

Der Petersplatz: wie leer gefegt. Hier spendete Papst Franziskus am Freitag einen außerordentlichen "Urbi et Orbi"-Segen. In Italien sind mehr als 85.000 Menschen infiziert.