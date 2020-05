Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Künstlerinnen und Künstlern in der Corona-Krise die Unterstützung der Bundesregierung zugesichert. "Ich weiß, was wir alles vermissen und wie viele Bürgerinnen und Bürger darauf warten, endlich wieder live Ihre kulturellen Angebote erleben zu können", sagte die Kanzlerin in ihrer am Samstag verbreiteten Videobotschaft.