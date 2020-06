Die Bundesländer lockern nach und nach ihre Corona-Regeln. Am Abstandsgebot und der Maskenpflicht halten alle bisher fest. In Sachsen wird allerdings über ein Ende der Maskenpflicht beim Einkaufen nachgedacht. An den Schulen könnte nach den Sommerferien die Abstandsregel fallen. Dafür hatte sich die Präsidentin der Kultusministerkonferenz und rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) ausgesprochen.