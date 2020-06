Merkel hatte am Freitag Kontakt zu einem Infizierten.

Quelle: Michael Kappeler/dpa-POOL/dpa

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) muss sich in der Corona-Krise nun selbst in häusliche Quarantäne begeben. Das teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit. Die Kanzlerin sei nach ihrem Presseauftritt unterrichtet worden, dass sie am Freitag zu einem Arzt Kontakt hatte, der positiv getestet worden sei.



Die Kanzlerin habe entschieden, sich unverzüglich in häusliche Quarantäne zu begeben, so Seibert. "Sie wird sich in den nächsten Tagen regelmäßig testen lassen, weil ein Test jetzt noch nicht voll aussagekräftig wäre."