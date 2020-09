Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich am Mittwochabend in einer emotionalen Rede an die Nation gewandt. "Die Lage ist ernst und sie ist offen." Seit dem Zweiten Weltkrieg habe es keine Herausforderung gegeben, bei der es "so sehr auf unser gemeinsames solidarisches Handeln ankommt". Die sozialen Kontakte müssten minimiert werden, Disziplin sei gefragt. Doch die scheint sie zu vermissen.