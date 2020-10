In ihrem heute veröffentlichten Video-Podcast hat sich Bundeskanzerlin Merkel erneut mit einem deutlichen Appell an die Menschen in Deutschland gewandt. Angesichts der stark steigenden Zahl der Corona-Infizierten in den vergangenen Tagen sei deutlich, dass die Pandemielage sich "noch weiter zugespitzt" habe. Denn: "Es sind jetzt noch weit mehr Orte, an denen so viele Infektionen gezählt werden, dass die Gesundheitsämter mit der Kontaktverfolgung nicht mehr mitkommen."