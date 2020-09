Ein Beatmungsgerät steht neben einem Intensivbett.

Quelle: Roland Weihrauch/dpa

Die Bundesregierung will die Krankenhäuser in der Corona-Krise mit Milliardenzahlungen unterstützen. Für Einnahmeausfälle durch die Verschiebung von Operationen und für eine Verdoppelung der Zahl der Intensivbetten sollen zunächst rund 3,3 Milliarden Euro bereitgestellt werden.



Das geht aus einem Gesetzentwurf des Bundesgesundheitsministeriums her. Er soll am Montag im Kabinett beraten werden. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft kritisierte die Pläne als völlig unzureichend.