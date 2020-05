Armin Nassehi: Wir konnten beobachten, dass in der Phase, wo man in einen teilweisen Lockdown gegangen ist, es überhaupt keine Proteste gegeben hat. Es war erwartbar, dass in Zeiten, in denen Fragen diskutiert werden wie "Wie schnell kommt man eigentlich raus aus dem Stillstand?" und "Welche Maßnahmen sind die angemessenen?", so etwas wie Konflikte und Dissens entstehen. Da ist es durchaus erwartbar, dass es Andockstellen für Protest gibt.