Im Kampf gegen die Infektionswelle wird im November das öffentliche Leben in der Bundesrepublik drastisch eingeschränkt. Darauf hatten sich Bund und Länder am Mittwoch geeinigt. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gibt am Morgen im Bundestag eine Regierungserklärung zur Corona-Krise ab. Am Abend berät sie mit den anderen 26 EU-Staats- und Regierungschefs.