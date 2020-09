Portugals Präsident Marcelo Rebelo de Sousa.

Quelle: Miguel Figueiredo Lopes/Pool Presidencia da Republica/dpa

Portugal hat wegen der Coronavirus-Pandemie für zunächst zwei Wochen den nationalen Notstand ausgerufen. Staatschef Rebelo de Sousa sagte in einer Fernsehansprache, möglicherweise werde der Notstand mehrere Monate dauern.



Der Notstand erlaubt es der Regierung, Verfassungsrechte wie die Bewegungsfreiheit und das Demonstrationsrecht auszusetzen. Es ist das erste Mal seit Ende der Diktatur in den 1970er Jahren, dass in dem Land der Notstand ausgerufen wird. In Portugal leben rund zehn Millionen Menschen.