Es gibt aber auch Verschärfungen der Corona-Maßnahmen: Ab Donnerstag muss man in Spanien in allen öffentlichen Räumen, also etwa auch in Geschäften, Schutzmaske tragen. Die Pflicht gilt auch im Freien, "wenn der minimale Sicherheitsabstand von zwei Metern nicht gewährleistet werden kann", wie es in dem am Abend veröffentlichten Dekret heißt. Bisher galt eine Schutzmaskenpflicht nur im öffentlichen Nahverkehr.