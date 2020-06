Niedersachsen will dennoch ein Beherbergungsverbot für Touristen aus der Region erlassen. Eine entsprechende Regelung sei gerade in Arbeit, sagte eine Regierungssprecherin. Lehrkräfte aus Gütersloh und Warendorf, die an niedersächsischen Schulen unterrichten, wurden zudem aufgefordert, zunächst zu Hause bleiben.