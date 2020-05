Weil sich die Infizierten-Zahlen in den Bundesländern aber stark unterscheiden, verschärfen einige Länder ihre Obergrenzen. Der Flickenteppich an Regeln nimmt damit zu. Bayern senkte am Dienstag seinen Wert auf 35 Neuinfektionen. In Baden-Württemberg gilt ab diesem Wert eine Vorwarnstufe. Behörden sollen das Infektionsgeschehen dann genau beobachten und die Corona-Tests ausweiten. Ähnlich in Schleswig-Holstein: Hier werden spätestens ab 30 Neuinfektionen konkrete Absprachen mit den Kreisen und Städten getroffen. Berlin und Niedersachsen senkten ihre Obergrenzen auf 30 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.