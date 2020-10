In Österreich wurden zuletzt über 5.300 Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Am Höhepunkt der ersten Welle im März waren es 1.050 Corona-Fälle. Derzeit befinden sich 1.867 Personen aufgrund des Coronavirus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 265 der Erkrankten auf Intensivstationen. Österreichweit sind über 1.100 Personen an den Folgen des Virus verstorben.