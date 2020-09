Prüß schätzt, dass eine aktive Impfung Monate bis Jahre immun machen kann - die passive biete dagegen "vier bis acht Wochen Schutz", so Prüß. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung schätzt den Zeitraum des Schutzes etwas optimistischer ein - auf rund drei Monate. "Die passive Impfung ist deshalb nicht geeignet, die Pandemie weltweit in den Griff zu bekommen", so der Wissenschaftler. Sie sei zudem vergleichsweise teuer.