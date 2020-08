So zuverlässig sind Corona-Tests

In einer Mail an ZDFheute verweist eine Sprecherin des RKIs auf sogenannte "Ringversuche", bei der deutsche Labore sehr gut abschneiden. Bei Ringtests werden mehreren Laboren identische Proben zur Auswertung geschickt. Die "Gesellschaft zur Förderung der Qualitätssicherung in medizinischen Laboratorien" hat zuletzt im Juni Ergebnisse eines PCR-Ringtests veröffentlicht. "Hinsichtlich der Spezifität spiegeln diese Ergebnisse eine sehr gute Testdurchführung in deutschen Laboratorien wider", heißt es vom RKI.