In unserer interaktiven Story berichtet Sylvia Klingelhöfer, Lehrerin in einer Pflegeschule, über die aktuellen Herausforderungen in der Pflege, vor allem in der Corona-Krise. Aber auch über das, was sie an dem Beruf liebt. Zudem haben wir viele Zahlen und Fakten zur Lage der Pflege in Deutschland.