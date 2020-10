Berlin-Mitte gehört seit Tagen zu den deutschen Corona-Hotspots. 56,9 Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen vermerkt das Robert Koch-Institut in seinem Lagebericht. Ab 50 gilt man als innerdeutsches Risikogebiet. Was heißt das für die Abgeordneten, von denen viele ihre Berliner Wohnung auch in Berlin-Mitte haben?