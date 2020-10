In Eisenach wurden noch nie mehr als 12 Infektionen an einem Tag gemeldet, meist waren es einstellige Fallzahlen. Seit Beginn der Pandemie wurden hier insgesamt weniger als 900 Corona-Fälle registriert. Auch jetzt in der zweiten Welle liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 7, dem zweitniedrigsten Wert in ganz Deutschland.